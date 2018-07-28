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السبت، 28 يوليه 2018 01:11 م
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ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 614 جنيها للجرام

السبت، 28 يوليه 2018 12:05 م
ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 614 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم السبت بقيمة جنيه واحد، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة بمصر 614 جنيها بعد موجة انخفاض كان أخرها أمس، إذ تراجع سعر الذهب 4 جنيهات دفعة واحدة.

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 526 جنيه

عيار 21 : 614 جنيه

عيار 24 : 701 جنيه

الجنيه الذهب : 4912 جنيه

السعر العالمى : 1222 دولار

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.

 

 

 


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