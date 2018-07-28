إنقاذ نحو 1000 مهاجر من البحر المتوسط خلال يومين بإسبانيا

مدريد (أ ش أ)

أعلنت هيئة الإنقاذ البحرى فى إسبانيا إنقاذ نحو 1000 مهاجر على مدار اليومين الماضيين، أثناء عبورهم البحر المتوسط فى محاولة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية عن هيئة الإنقاذ قولها - اليوم السبت، إنه تم إنقاذ 206 مهاجرين كانوا على متن 10 قوارب مختلفة صباح اليوم، فيما تم إنقاذ 774 مهاجرا أمس الجمعة، كانوا يسافرون على متن 52 قاربا.

تجدر الإشارة إلى أن ما يربو على ألف و500 مهاجر لقوا حتفهم خلال هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، حيث وقعت نحو 300 حالة وفاة بالقرب من المسار الذى يسلكه المهاجرون نحو إسبانيا أو خلاله.

ويلجأ المهاجرون إلى هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، بمساعدة عصابات الإتجار بالبشر، هربًا من أعمال العنف والفقر فى بلادهم، وغالبا ما يستخدمون قوارب صغيرة ومتهالكة غير صالحة للإبحار فى المياه المفتوحة.