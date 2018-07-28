video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إنقاذ نحو 1000 مهاجر من البحر المتوسط خلال يومين بإسبانيا

السبت، 28 يوليه 2018 02:08 م
إنقاذ نحو 1000 مهاجر من البحر المتوسط خلال يومين بإسبانيا مهاجرين - أرشيفية
مدريد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة الإنقاذ البحرى فى إسبانيا إنقاذ نحو 1000 مهاجر على مدار اليومين الماضيين، أثناء عبورهم البحر المتوسط فى محاولة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية عن هيئة الإنقاذ قولها - اليوم السبت، إنه تم إنقاذ 206 مهاجرين كانوا على متن 10 قوارب مختلفة صباح اليوم، فيما تم إنقاذ 774 مهاجرا أمس الجمعة، كانوا يسافرون على متن 52 قاربا.

تجدر الإشارة إلى أن ما يربو على ألف و500 مهاجر لقوا حتفهم خلال هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، حيث وقعت نحو 300 حالة وفاة بالقرب من المسار الذى يسلكه المهاجرون نحو إسبانيا أو خلاله.

ويلجأ المهاجرون إلى هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، بمساعدة عصابات الإتجار بالبشر، هربًا من أعمال العنف والفقر فى بلادهم، وغالبا ما يستخدمون قوارب صغيرة ومتهالكة غير صالحة للإبحار فى المياه المفتوحة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكثر من 30 مهاجرا يهربون من الشرطة الإسبانية بعد وصولخم للشواطئ

وصول 30 مهاجرا إلى شاطئ إسبانى وفرارهم من الشرطة

اسبانيا

اخبار اسبانيا

مهاجرين

البحر المتوسط

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة