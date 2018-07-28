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إغلاق 18 منشأة غذائية بدون تراخيص بمشتول السوق بالشرقية

السبت، 28 يوليه 2018 01:21 م
إغلاق 18 منشأة غذائية بدون تراخيص بمشتول السوق بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،  قرارًا بالغلق الإدارى لعدد 18منشأة غذائية وتجارية بمركز ومدينة مشتول السوق لإدارتها بدون ترخيص لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

 

وذكر بيان أن وكيل وزارة الصحة قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ، لاستصدار قرار غلق إدارى لـ 18منشأة غذائية وتجارية تضم نشاط " بقالة – عطارة - فكهانى – مخبز إفرنجى – محل جزارة – محل عصير قصب - مطاعم "، تدار بدون ترخيص بمركز ومدينة مشتول السوق وأشر المحافظ بالموافقة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وتنفيذًا لأحكام القانون المنظمة فى هذا الشأن.

 

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشأت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان المنتجات المعروضة وتوافر كافة الاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين.


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