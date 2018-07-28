إصابة 7 أشخاص فى حوادث متفرقة بالمنوفية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع عدد من الحوادث بدوائر محافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفيات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بإستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى "ك ج ى" عامل ومقيم دائرة المركز، مصاباً بجرح طعنى شبه نافذ أسفل الصدر، واشتباه نزيف بالصدر والبطن، وبالإنتقال والفحص وسؤاله إتهم كلا من "ص ف ا" عامل وشقيقه "أ" نجار ومقيمان بذات الناحية، بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة، تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما تلقى مدير الأمن اخطاراً يفيد بإستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى كل من " أ م أ " موظف مصاباً بإشتباه كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ، ولا يمكن إستجوابه ونجله "م" طالب مصاباً بإشتباه ما بعد الارتجاج ومقيمان دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وسؤال الثانى، إتهم كل من "م ر م" طالب ونجل عمه "م ر م" طالب وجميعهم مقيمين بذات الناحية بالتعدى عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما لخلافات بينهم بسبب حجز مقاعد بالسيارة، تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الثالث والرابع وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً يفيد بإستقبال مستشفى منوف العام الطفلة "ر ن س" 4 سنوات، ومقيمة دائرة مركز منوف، مصابة بكدمة بالرأس واشتباه ما بعد الإرتجاج نزيف بالبطن والصدر، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم شبين الكوم الجامعى، وبالإنتقال والفحص وسؤال عمها "ح س ح" عامل ومقيم بذات الناحية، أفاد أنه أثناء تواجدهما بدائرة مركز السادات، لإستقلال إحدى السيارات الأجرة للتوجه لمحل إقامتهما إصطدم بالمصابة توك توك مجهول أحدث إصابتها وفر هاربا، ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً يفيد بإستقبال مستشفى منوف العام " ك ر ع " طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً بكسور بالوجه والجمجمة، وإشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن، ولا يمكن إستجوابه، بالإنتقال والفحص وسؤال والده أفاد أنه أثناء إستقلال نجله دراجة نارية، رفقة أحد أصدقائه سقط أرضاً وحدثت إصابته ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .



كما تلقى مدير الأمن إخطاراً يفيد بإستقبال مستشفى العربى دائرة مركز أشمون "ش ع ع " نجار مسلح ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح بالبطن وآخر بالفخذ الأيسر، وبالإنتقال والفحص وسؤاله أفاد أنه أثناء عمله أعلى سطح أحد المنازل بذات الناحية إختل توازنه وسقط على سيخ حديدى بسطح منزل مجاور أحدث إصابته ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً يفيد بإستقبال مستشفى أشمون العام "إ م ع " فلاح ومقيم دائرة المركز مصاباً بتهتك بالساعد والعضد الأيمن، وهبوط حاد بالدورة الدموية، وحالته العامة سيئة ولا يمكن إستجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، بالإنتقال والفحص، وسؤال نجله "و" عامل، ومقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء قيام والده بدراس محصول الذرة بماكينة الدراس، إشتبكت يده داخلها مما أدى إلى حدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .