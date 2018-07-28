إصابة 12 شخصا فى 3 حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب اليوم السبت، 12 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحوادث، وحررت المحاضر اللازمة.

وكان تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، اخطارا من غرفة العمليات، يفيد إنقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 10 طريق رأس غارب - الغردقة، واسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب.

فيما أصيب 3 أشخاص آخرين فى حادث بطريق الأحياء، شمالى الغردقة، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الغردقة العام.

كما أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالكيلو 50 طريق لبحر الأحمر - سوهاج وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى.