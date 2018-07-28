إدارة مسبح ببروكسل تطرد سيدة كانت ترتدى الـ"بوركينى"

كتب: أحمد علوى

طردت إدارة مسبح بمدينة مولينبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل سيدة كانت ترتدى المايوه الشرعى "بوركينى" بينما كانت ترافق ابنها.

وفقا لقناة بلجيك 24 البلجيكية، قالت السيدة التى أجبرتها إدارة المسبح على الخروج من حمام السباحة وعدم النزول بهذا الملبس ومغادرة المكان ، "فى ظل موجة الحر التى تشهدها البلاد هذه الايام قررنا الذهاب إلى حمام السباحة "لويس ناميش" بمولينبيك قبل أن يجبرنى حارس الإنقاذ على مغادرة المكان لأننى كنت أرتدى البوركينى".

وقالت السيدة لوسائل الاعلام، اريد ان يعلم الجميع اشمئزازى ، وغضبى وحزني فى هذا اليوم المشمس ، حين أردت أن آخذ ابنى إلى حمام السباحة الأولمبى الذى كنت أتردد عليه منذ طفولتى واليوم قاموا بطردى، والفرق الوحيد هو أننى الآن أرتدى زى سبحة شرعى.