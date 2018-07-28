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السبت، 28 يوليه 2018 05:05 م
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إحالة مسئولين من مفوضية الانتخابات العراقية للمحاكمة لارتكابهم مخالفات وفساد

السبت، 28 يوليه 2018 03:44 م
إحالة مسئولين من مفوضية الانتخابات العراقية للمحاكمة لارتكابهم مخالفات وفساد انتخابات العراق- أرشيفية
أ ف ب
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قرر القضاء العراقى، السبت، إحالة خمسة من مسئولى مفوضية الانتخابات المقالة إلى المحاكم بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالى فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 12 مايو وشابتها شبهات بالتزوير.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر فى أوائل يونيو تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوى بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.

وبعد تلقى التوصيات الحكومية فى تقرير مفصل جاء فى 28 صفحة أطلعت عليه فرانس برس، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مدراء المكاتب إلى القضاء، "بتهمة التزوير".

 


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