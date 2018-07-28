أول مدينة مرورية للأطفال بكفر الشيخ.. والمحافظ: هدفنا تعليمهم احترام الطريق

كفر الشيخ – محمد سيلمان

عبر عدد من الأطفال بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ عن سعادتهم بما تعلموه بأول مدينة مرورية بمحافظة كفر الشيخ، وحصل 30 منهم على رخص قيادة شرفية، وعلى كتيبات ومطويات عن قواعد المرور.

قال مصطفى محمد الفقى، 7 سنوات، إنه تعلم الالتزام بقواعد المرور، وإشارات المرور، وقيادة سيارته البلاستيكية المكونة من دواسة ودركسيون، مضيفا: "ولو لقيت الإشارة خضراء أمشى ولو حمراء أقف، وبقيت أعرف أرجع بالعربية"، مؤكداً أنه حصل على رخصة قيادة سيريها لكل أصحابه بالمدرسة وسيشجعهم على التعلم بالمدينة المرورية.

وأضافت ميران محمد الفقى، 10 سنوات، أنها تؤدى ما يؤديه عسكرى المرور، وتقف ممسكة بعصا ملونة وتطلب من السائقين الوقوف، عندما تتلون الإشارة المرورية بالأحمر، وليسير المارة من الطريق المخصص لهم.

وقال عبد الله حمدى القليوبى: "الفكرة جميلة تعلمنا منها قواعد المرور، ولا بد من احترام الطريق والشارع"، ومضيفا أنه تعلم كيف يستخرج رخصة قيادة، وتعلم قيادة السيارة، والتركيز أثناء القيادة حتى لا يصدم أحدا، وأنه حصل على رخصة قيادة، وتم توزيع كتاب به قواعد المرور.

وأكد سيف عبد الحميد سلطان، 10 سنوات: "الحمد لله تعلمت قيادة السيارة، واحترام قواعد المرور"، مؤكدا أنه سيطالب أصحابه بالحضور للمدينة المرورية لمشاركته ما تعلمه، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من السائقين لا يحترمون قواعد المرور ويكسرون الإشارة، وسينصحهم بالالتزام بقواعد المرور حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين.

وقال عمر محمد السيد، 9 سنوات، إنه تعلم الكثير فى المدينة المرورية، لم يكن يعرفها، ويتمنى أن يأتى للمدينة المرورية كل الأطفال ليتعلموا قيادة السيارة وقواعد المرور، وأنها فكرة جميلة، ويتمنى أن يأتى كل يوم ليتعلم ويقود السيارة.

وأكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ: "هدفنا تدريب الأطفال بأول مدينة مرورية للأطفال محافظة كفر الشيخ على فن القيادة واحترام تعليمات المرور، وغرس الوعى المرورى، واحترام الآخرين على يد متخصصين من رجال المرور بكفر الشيخ وفوه".

وأضاف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، أنه تابع إنشاء الوحدة المرورية بكفر الشيخ لتعليم الأطفال فن القيادة وتشجيعاً للأطفال تم توزيع 30 رخصة قيادة تشجيعية على الأطفال الذين تم تدريبهم على فن القيادة، مؤكداً أن المدينة المرورية ستستقبل عددا من الأطفال لتعليمهم فن القيادة وتوزيع كتيبات عليهم، مشيراً إلى أن الاهتمام بتعليم الأطفال قواعد المرور سيكون أثره إيجابيا على الأجيال القادمة مما سيجعلهم ملتزمين بتعليمات المرور.

وقال مدير الأمن إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الداخلية بتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمواكبة تطورات العصر الحديث والمستحدثات الأمنية الجديدة فى جميع المجالات الخدمية والنواحى التى تمس حياة المواطنين وأمنهم، خاصةً فى مجال المرور لفرض مزيد من الانضباط المرورى بجميع الشوارع والطرق والميادين بمدن المحافظة المختلفة ومراكزها.

وأكد العميد محمد الدفراوى، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، أن المدينة المرورية تشتمل على من "أرضيات، خطوط، علامات أرضية، إشارات ضوئية، لوحات إرشادية، طريق للمشاة، كما تشتمل المدينة المرورية على لعبة التزحلق تُستخدم كأنها كبارى بالإضافة يمكن استخدامها كوسيلة تسلية الأطفال طوال فترة تواجدهم بالمدينة المرورية.

وأضاف: "وفرت مديرية الأمن بتعليمات من اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، سيارات كهربائية صغيرة ودراجات رباعية الدفع ليتعرف الطفل معها على النظام المرورى بتلقائية وبشكل عملى يمارسه على الأرض، وتتكون المدينة من طريق للقيادة مصنوع من مواد آمنة لاستخدامها من قبل الأطفال، وتم تقسيمها على صورة تقاطعات مرورية وميادين وأماكن لعبور المشاة، وكذلك أرصفة على جانبى الطريق، فضلاً عن تخطيط الطريق بخطوط متقطعة ومتصلة للتعريف بالفرق بينهما.

وقال الدفراوى: "احتوت المدينة المرورية على إشارات مرورية لتبين للأطفال الفارق بين الإشارات الضوئية ومتى يمنع التوقف، ومتى يسمح بعبور المشاة أو مرور السيارات، كما تم تدريب 30 طفلاً بالمدينة المرورية وتم استخراج كارنيهات لهم دون بها اسم الطفل، ورقم الرخصة، وإدارة المرور التى استخرجت الرخصة، ويوم استخراجها ويوم انتهاء الرخصة، وعنوانه وأنه مصرى الجنسية، واسم المدينة التى يقطنها، وفصيلة الدم".

الاطفال يتعلمون في المدينة المرورية



بعض الاطفال مع اليوم السابع



الاطفال يتدربون ويحصلوزن على رخص قيادة



جانب من المدينة الرورية