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السبت، 28 يوليه 2018 12:28 م
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أنور قرقاش يدعو إلى موقف حاسم تجاه الممارسات الإسرائيلية فى القدس

السبت، 28 يوليه 2018 12:17 م
أنور قرقاش يدعو إلى موقف حاسم تجاه الممارسات الإسرائيلية فى القدس وزير الدولة الاماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش
أ ف ب
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دعت الإمارات إلى موقف حاسم فى مواجهة الممارسات الإسرائيلية فى القدس الشرقية المحتلة بعد إغلاق المسجد الأقصى لساعات، أمس الجمعة، على إثر مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وكتب وزير الدولة الاماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين تحدى خطير ومستمر"، وأضاف أن "التصعيد عبر هذه الاعتداءات بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها لابد من مواجهته عبر موقف عربى ودولى حاسم"، والحرم القدسى الذى يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وتعترف إسرائيل التى وقعت معاهدة سلام مع الأردن فى 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية فى المدينة التى هى فى صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، واحتلت إسرائيل الشطر الشرقى من القدس وضمته عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" لها فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى، فى حين يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.


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