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السبت، 28 يوليه 2018 09:25 م
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أم الدنيا تحتضن طلاب الجامعات العربية في جامعة طنطا‎

السبت، 28 يوليه 2018 07:25 م
أم الدنيا تحتضن طلاب الجامعات العربية في جامعة طنطا‎ برنامج " التبادل الطلابى" بجامعة طنطا
الغربية - أحمد زيادة
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أعرب طلاب الجامعات العربية الأربعة المشاركة في برنامج " التبادل الطلابى" عن سعادتهم بوجودهم فى جامعة طنطا، مؤكدين علي أهمية الدور المصري في إقامة مثل هذه اللقاءات بين الدول العربية المشاركة لتنمية أواصر الروابط الاجتماعية بين الاشقاء العرب.
 
كما ألقى عدد من الطلاب المشاركين في الحفل كلمات عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم لإدارة جامعة طنطا على ما لمسوه منهم من حسن استقبال وكرم الضيافة والتنسيق الجيد لبرنامج التدريب ، حيث ألقى الطالب مصطفى سلطان عبده قاسم ، جامعة تعز اليمنية قصيدة شعرية تحدث فيها عن الشخصية القيادية الناجحة للدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، والذي كسب ثقة واحترام الاشقاء العرب والأفارقة . كما قدمت الطالبة ايفيان يوسف محمد جبريل جامعة بلوتكنك الفلسطينية هدية تذكارية لجامعة طنطا من حجارة القدس الشريف ومطرزة بخريطة فلسطين، وألقى الطالب عبده أحمد قايد جهلان جامعة الأندلس اليمنية كلمة أعرب فيها سعادته بالتدريب الذي حظي به في جامعة طنطا، مشيرا الى دور مصر الرائد فى احتضانها لكل العرب .
 
جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام برنامج " التبادل الطلابى" الذى نظمته جامعة طنطا اليوم تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة ، والدكتور الرفاعى مبارك ئائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتور صالح الغزي عميد شئون الطلاب بجامعة نزوي العمانية ، والدكتورعبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم ، والدكتورعادل الميهى عميد كلية التجارة ، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة نيابة عن رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور وليد العشري مدير المركز الاعلامي بجلمعة طنطا.
 
برنامج " التبادل الطلابى" بجامعة طنطا
برنامج " التبادل الطلابى" بجامعة طنطا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

برنامج " التبادل الطلابى" بجامعة طنطا
برنامج " التبادل الطلابى" بجامعة طنطا

اثناء اللقاء
اثناء اللقاء

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