أسعار العملات اليوم السبت 28-7-2018 واستقرار سعر الدولار

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 28-7-2018، على نفس الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، والتى شهدت استقرار أسعار الدولار والريال السعودى، وارتفاع سعر الدينار الكويتى، وتباين سعر بيع وشراء اليورو والجنيه الإسترلينى.
وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى مصر
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر شراء وبيع اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى مسجلا 20.76 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى، 23.35 جنيه للشراء، و23.52 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.
سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، حيث سجل 58.92 للشراء، و 59.34 جنيها للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليوماستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
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