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السبت، 28 يوليه 2018 11:22 ص
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أسعار العملات اليوم السبت 28-7-2018 واستقرار سعر الدولار

السبت، 28 يوليه 2018 11:15 ص
أسعار العملات اليوم السبت 28-7-2018 واستقرار سعر الدولار الدولار
كتبت دانه الحديدى
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استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 28-7-2018، على نفس الاسعار المسجلة بختام تعاملات  الخميس الماضى، والتى شهدت استقرار أسعار الدولار والريال السعودى، وارتفاع سعر الدينار الكويتى، وتباين سعر بيع وشراء اليورو والجنيه الإسترلينى.
 
 
وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى:
 
 

سعر الدولار فى مصر

 

 
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.84 جنيه للشراء
 
17.94 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء
 
17.88 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء
 
17.88  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء
 
17.94  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.85  جنيه للشراء
 
17.95  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء
 
17.94 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر شراء وبيع اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى مسجلا 20.76 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى، 23.35 جنيه للشراء، و23.52 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.
 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، حيث سجل 58.92 للشراء، و 59.34 جنيها للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر  اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
 
 

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