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أحد طلاب البرنامج الرئاسى يوصى بإنشاء عاصمة ثقافية مركزها الصعيد

السبت، 28 يوليه 2018 01:53 م
أحد طلاب البرنامج الرئاسى يوصى بإنشاء عاصمة ثقافية مركزها الصعيد طاهر نصر أحد طلاب البرنامج الرئاسى
كتب إبراهيم حسان _ محسن البديوى _ ريهام عبد الله
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قدم طاهر نصر، أحد طلاب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، مقترحات وتوصيات البرنامج الرئاسى فى الجوانب الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية، خلال جلسة "استراتيجية بناء الإنسان المصرى".

 

وقال نصر، خلال مداخلته فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الآونة الأخيرة تعرض لحالة من عدم الاستقرار، وبدأت الدولة دعم المواطن من 2014، وكشباب رئاسة قررنا نشارك الدولة فى دعمها فى مبادرة بناء الانسان المصرى، وتوصياتنا فيما يتعلق بالجانب الاجتماعى لحل أزمات التفكك الأسرى، والتعامل مع 9 ملايين طفل نتيجة الشقاق :"إنشاء مراكز للمشورة الأسرية فى كافة المحافظات، تابعة للأكاديمية الوطنية، وظيفتها حل المشاكل الأسرية، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة المصرية، لتقليل نسب الطلاق، وتوفير الرعاية الكاملة من قبل الوالدين، للأطفال أبناء الشقاق".

 

وعن الجانب الثقافى، قد طاهر نصر عن شباب الرئاسة مقترحات، أبرزها "ترسيخ أركان الثقافة القيم العادات الرموز، والحفاظ على التراث الثقافى، تطبيق التأمين الثقافى، وعمل قاعدة بيانات تخص الطلاب، لتسجيل كافة الأنشطة التى شاركوا فيها على مدار سنوات، كما تطبق على موظفى الدولة".

 

وتابع نصر: "نوصى بإنشاء عاصمة ثقافية، وتكون مركزها الصعيد، على غرار عاصمة مصر فى طيبة، ونقيم بها مهرجانات وثقافية، نطلب تدريس بعض المواد فى المرحلة الابتدائية عن الوعي الاقتصادى، لتعريف الطفل كيفية ترشيد الاستهلاك، تفعيل تدريس مادة التربية الوطنية على كافة المراحل الدراسية، لرفع روح الانتماء، تدشين محرك بحث مصرى لنضمن حفظ التقاليد والعادات المصرية".

 

وفى ملف التعليم ، قال نصر :"هدفنا نوعى الشباب والتعامل مع التكنولوجيا، نوصى بتدريس البرمجة على كافة المراحل التعليمية، دمج التعليم المهنى مع الثانوية العامة، نوصى بتنفيذ نماذج المحاكاة ، التركيز على البحث العلمى والأبحاث تكون أكثر توجيها للتطبيق".

 

وفى الجانب الرياضى، قال نصر "تطبيق فكرة التميز الرياضى الاقليمى، البحر الأحمر تتميز بالرياضات المائية كمثال، دعم الأبطال الرياضيين فى مسيرتهم التعليمية، يوم سنوى للاحتفال بالرياضة فى مصر، تنفيذ مبادرة الأبطال فى الإقاليم ، لعرض قصص نجاحهم، تشجيع القطاع الخاص فى الاستثمار والتسويق الرياضى داخل مصر، تأهيل نفسنا لتطبيق المعايير العالمية لاستقبال البطولات".

 

وفى ملف الصحة:" إنشاء إدارة القيادة النفسية، وتتبع رئاسة الجمهوريةن لسد الفجوة بين الأجيال".

 

وقال طاهر نصر، إن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ستعمل على حل المشاكل الأسرية لمنع حدوث الأنفصال وزيادة نسبة الوعى مع مكاتب التسوية فى محاكم الأسرة.

 

ودعا أحد شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، إلى ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة المصرية حتى تتواكب مع الحياة اليومية وتقلل من نسب الطلاق ونوفر بها لأطفال أبناء الشقاق الرعاية الكاملة من الوالدين بعد حدوث الانفصال.

 

كما طالب نصر من التلفزيون المصرى استعادة ريادته من جديدة لرفع درجات الوعى داخل الاسرة المصرية وكيفية تأسيس أسرة ناجحة، مطالبا الدولة بالاستمرار فى تدريب الشباب حتى يستطيع أن يقوم بحل مشاكله ذاتيا.


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