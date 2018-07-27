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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:09 ص
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يونهاب: الكوريتان تتفقان على عقد محادثات عسكرية نهاية الشهر

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:07 ص
يونهاب: الكوريتان تتفقان على عقد محادثات عسكرية نهاية الشهر زعماء الكوريتان
سول (رويترز)
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ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا على عقد محادثات عسكرية،الثلاثاء، حيث يسعى الجانبان لنزع فتيل التوتر وسط تحسن فى العلاقات.

ونقلت يونهاب عن وزارة الدفاع فى سول القول إن المحادثات العسكرية على مستوى الجنرالات ستجرى فى قرية بانمونجوم الحدودية الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح التى تفصل بين الكوريتين.

ولم يعلن على الفور جدول أعمال المحادثات، وكانت آخر مرة عقد فيها الجانبان محادثات عسكرية من هذا النوع فى يونيو

 


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كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

عقد محادثات عسكرية

بيونج يانج




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