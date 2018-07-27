وفد مصر باجتماع "المحامين العرب": مصر لا تمنع دخول أى محامى عربى

رسالة بيروت: محمد السيد





أكد يحيى التونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن جميع الجهات الأمنية فى مصر حريصة على دخول جميع الأشقاء العرب، متابعا: "نحن العرب جميعا علينا أن نعلم أن مصر وجهاتها لا تقبل على الاطلاق منع دخول أى محامى عربى فيها ".

ووجه التونى خلال كلمة له فى الاجتماع الذى تعقده الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فى بيروت، الشكر لنقابة المحامين فى بيروت على استضافة اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، متابعا:" لكن نتمسك بالنظام الأساسى الذى حدده القانون بمقر انعقاد الأمانة العامة، ولماذا لم يتم دعوة جميع النقباء العرب فى اجتماع اليوم، كل النقباء العرب وحدة واحدة فى جسم هذا الاتحاد ".

جاء ذلك ردا على ما زعمه ناصر حمود الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بأن نقل اجتماع الأمانة العامة للاتحاد لانعقاده فى بيروت جاء بعد تعرقل دخول الأعضاء مصر ولعدم وجود تأشيرات لهم، مضيفا أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية بشأن التأشيرات للأعضاء و لكنهم لم يتلقوا أى رد .

وأضاف حمود، خلال كلمة له فى الاجتماع الذى تعقده الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فى بيروت، أن الاجتماع للأمناء المساعدين ولكن بعض النقباء طالبوا بالحضور، حيث سيمثلون زملائهم فى الاجتماع.

يذكر أن جدول أعمال اجتماع الاتحاد يضم تحديد موعد ومكان اجتماع المكتب الدائم فى دورته الثانية لعام 2018 و لعرض ومناقشة اشتراكات النقابات، واقتراحات اجتماعات الأمانة العامة و تفعيل توصيات اجتماعات المكتب الدائم الذى عقد فى طرابلس لبنان من 10_12 أبريل الماضى، ومنها لجنة تقصى حقائق حول ما يجرى فى بعض المناطق السورية، بشأن المؤامرة الأمريكية الصهيونية التى تستهدف التغطية على جرائمهم الموصوفه بحق الشعب السورى ومشكلة فتح الحدود بين المغرب و الجزائر .