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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:09 م
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وفد البحرين باجتماع "المحامين العرب" يطالب بإعفائهم من مؤخرات اشتراكاتهم

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:49 م
وفد البحرين باجتماع "المحامين العرب" يطالب بإعفائهم من مؤخرات اشتراكاتهم اجتماع المحامين العرب
رسالة بيروت: محمد السيد
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طالبت سعاد ياسين، نائب رئيس جمعية المحامين بالبحرين، الاتحاد العام للمحامين العرب بإعفائهم من مؤخرات اشتراكات جمعيتهم فى الاتحاد، مضيفة أن جمعية المحامين تشكو من أوضاع مالية كبيرة لتعذر الموارد المالية.

 

فيما طالب وفد المحامين الفلسطينيين بتسوية الاشتراكات المتأخرة، مضيفا أن نقابة فلسطين كانت لسنوات طويلة عاجزة عن دفع الاشتراكات وكانت تصدر قرارات من قبل بإعفائها من الدفع.

 

وأوضح وفد فلسطين أن نقابتهم قامت بسداد الاشتراكات فى 31 ديسمبر 2017، و أنها متبقى عليها اشتراكات عام 2018، مطالبين بالبحث عن سبل جديدة لرفع ميزانية الاتحاد.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب والمنعقد فى بيروت لتحديد موعد ومكان اجتماع المكتب الدائم فى دورته الثانية لعام 2018 ولعرض ومناقشة اشتراكات النقابات، واقتراحات اجتماعات الأمانة العامة وتفعيل توصيات اجتماعات المكتب الدائم الذى عقد فى طرابلس لبنان من 10_12 أبريل الماضى، ومنها لجنة تقصى حقائق حول ما يجرى فى بعض المناطق السورية، بشأن المؤامرة الأمريكية الصهيونية التى تستهدف التغطية على جرائمهم الموصوفة بحق الشعب السورى ومشكلة فتح الحدود بين المغرب والجزائر .

 


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