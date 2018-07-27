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وزير النقل: توفير تمويل من الموازنة لسرعة تطوير إشارات خط القاهرة ـ بنى سويف

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:00 ص
وزير النقل: توفير تمويل من الموازنة لسرعة تطوير إشارات خط القاهرة ـ بنى سويف الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه سيتم توفير تمويل من موازنة الدولة من أجل سرعة تحديث إشارات خط القاهرة - بنى سويف بطول حوالى 120 كم، لمواجهة حوادث القطارات التى يشهدها هذا الخط نتيجة ارتفاع كثافة القطارات التى تتحرك عليه يوميًا.

 

وقال وزير النقل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن نظام الإشارات المستحدث الذى تحاول الوزارة إدخاله لخطوط السكة الحديد يعمل على تقليل تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات، وبالتالى تقليل الحوادث.

 

وأضاف وزير النقل، أنه كلف بإدخال هذا الخط ضمن مشروع تطوير نظم إشارات خطوط السكك الحديدية واستحداث نظم إشارات تتوافق ما أحدث التكنولوجيا المعمول بها فى العالم، لافتًا إلى أنه رأى أن يكون التمويل من موازنة الدولة من أجل سرعة التنفيذ كون أن الاقتراض الدولى تستغرق إجراءاته وقتًا طويلاً.


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