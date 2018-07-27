وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن لا تتبنى تغيير أو إسقاط النظام الإيرانى

كتب أيمن رمضان

قال وزير الدفاع الأميركى جيم ماتيس ، إن واشنطن تهدف إلى تغيير سلوك إيران ومن ضمنها تهديداتها فى المنطقة، مشدداً على أن بلاده لا تتبنى سياسة تغيير أو إسقاط النظام الإيرانى.

وكانت مصادر أمنية أسترالية رفيعة المستوى، قد ذكرت أن الإدارة الأمريكية تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية فى وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية فى البلاد "إيه بى سي"، نقلا عن مسئولين كبار بالمخابرات، لم تفصح عن هويتهم، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد يكون "جاهزا" لشن ضربة على إيران.

وأضافت "إيه بى سى" أن قاعدة "باين جاب" السرية فى الإقليم الشمالى، وغيرها من المرافق الدفاعية الأسترالية يمكن أن تلعب دورا فى تحديد أهداف الضربة.

من جهته قلل رئيس الوزراء الأسترالى، مالكولم تيرنبول، من أهمية التقرير، واصفا إياه بأنه مجرد "تكهنات".

وقال تيرنبول لراديو شبكة "إيه بى سي": "إن قصة (إيه بى سى) ​​التى تستشهد بمصادر حكومية أسترالية رفيعة المستوى لم تستفد من أى مشاورات معى أو وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو قائد قوة الدفاع".