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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:18 م
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وزير الخارجية اليمن: سنواجه تهديد ميليشيات الحوثى للملاحة

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:40 م
وزير الخارجية اليمن: سنواجه تهديد ميليشيات الحوثى للملاحة وزير الخارجية اليمنى
إيمان حنا
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قال خالد اليمانى، وزير الخارجية اليمنى، إن اليمن ستتحرك وبشكل عاجل لمواجهة تهديد الميليشيات الحوثية لسلامة وأمن الملاحة الدولية فى البحر الأحمر.

وأضاف أن اليمن أوضحت كثيرا للمجتمع الدولى أن الميليشيات عمدت خلال الفترة الماضية إلى زرع الآلاف من الألغام البحرية بطريقة عشوائية فى البحر.

وأوضح اليمانى، أن بعثة اليمن فى مجلس الأمن، ستتحرك بالتنسيق مع البعثة الكويتية لرفع شكوى مباشرة لمجلس الأمن، إذ ستطالب المجلس بالتحرك السريع لوقف هذه الخروقات الدولية والانتهاكات الصارخة لقانون الملاحة الدولية.

وتابع: الحكومة اليمنية تحمّل المجتمع الدولى، ومجلس الأمن، المسئولية كاملة عن كل الجرائم التى ترتكب فى ممرات الملاحة جنوب البحر الأحمر.


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