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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:02 م
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وزيرة الصحة: إجراء 3 آلاف و800 عملية من قوائم الانتظار خلال 3 أسابيع

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:56 م
وزيرة الصحة: إجراء 3 آلاف و800 عملية من قوائم الانتظار خلال 3 أسابيع الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتبت آية دعبس
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن معهد القلب يمتلك بنية تحتية وقدرات تمكنه من المشاركة فى إنهاء قوائم الانتظار، مشيرة إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات بالتعاون مع المستشفيات الجامعية. 
 
وأضافت خلال كلمتها، بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمعهد القلب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، : على مستوى مصر تم تنفيذ أكثر من 3 آلاف و800  حالة خلال 3 أسابيع فقط، وتم إطلاق الموقع الإلكترونى للوزارة، للمساهمة فى تلك المنظومة.
 
وتابعت: إنهاء قوائم الانتظار جزء من تطبيق التأمين الصحى، الفترة المقبلة أثق أن الموارد والكوادر البشرية المتاحة لدى وزارة الصحة، سيكملون مسيرتهم، كما اعتادوا العمل كجنود مجهولة، فى كافة المستشفيات بمختلف أنواعها فى مصر.
 
وأشارت إلى أنها لديها الثقة فى القدرة على إنهاء قوائم الانتظار خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أنه سيظل هناك تحدى أمام المنظومة بعد القضاء على القوائم، وهى الاستدامة ومنع تكوين قوائم انتظار جديدة. 

 


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