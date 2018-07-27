وزيرا الصحة والتعليم العالى يتفقدان "مرضى قوائم الانتظار" بمعهد القلب

كتب وليد عبد السلام

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، يرافقها الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الحالة الصحية لمرضى قوائم الانتظار فى معهد القلب القومى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر بالمجان.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتى تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن يوم الجمعة هو يوم " العطاء"، إذ ستعمل جميع مستشفيات الهيئة بكامل طاقتها بجميع فرقها الطبية لإنهاء جميع الحالات المحولة إليها عبر الموقع الإلكترونى والخط الساخن من خلال غرفة العمليات المركزية لمرضى قوائم الانتظار.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 70 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية و5 عمليات قلب مفتوح للكبار وحالة قلب مفتوح لطفل ضمن قوائم الانتظار، و تم إجراء 3800 عملية منذ بدء حملة القضاء على قوائم الانتظار بالتعاون مع مستشفيات الجامعة والقوات المسلحة والشرطة ووادى النيل، مشيرة إلى الثقة الكاملة للفريق الطبى بمعهد القلب القومى.

وفِى نهاية المؤتمر الصحفى الذى تم عقده على هامش الجولة، شكرت "زايد" جميع المستشفيات والجهات المعنية للتعاون مع وزارة الصحة فى إنهاء عدد كبير من عمليات قوائم الانتظار.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالمجهود الكبير للفريق الطبى بمعهد القلب القومى وقال إنها بداية مبشرة لخدمة المريض المصرى.

وأشار الدكتور هانى نصر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد يعد المركز الوحيد فى الشرق الأوسط لعمليات القلب المتخصصة مضيفاً أنه سيجرى اليوم عمليات تداخلية ما بين قسطرة تشخيصية وعلاجية لعدد من 70 إلى 100 مريض، من خلال عمل 10 غرف عمليات و 7 غرف لإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية والتى تعمل بكامل طاقتها.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان قد تفقدت معهد الرمد التذكارى بالجيزة، للاطمئنان على الحالة الصحية لمرضى قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة المحجوزين، كما أن وزارة الصحة خصصت الموقع الإلكترونى wl.smcegy.com و الخط الساخن 15300، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.