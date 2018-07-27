والدة منى المذبوح: كنت فى زيارة لابنتى بالسجن الأربعاء وسنقاضى فتاة الفيديو

كتبت : دينا الحسيني

قالت وداد على المصرى والدة منى المذبوح إن الفتاة التى ظهرت بالفيديو كليب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ليس ابنتها.

وأضافت وداد على فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ابنتى محبوسة بسجن القناطر، وكنت فى زيارتها الثلاثاء الماضى ويوم الأربعاء توجهت للسجن مرة أخرى لاستلام متعلقاتها الشخصية من داخل الأمانات وقامت إدارة السجن بإحضار ابنتى للتوقيع على استلامى متعلقاتها وغادرت المكان.

وأشارت وداد المصرى إلى أن ابنتها ستمثل مرة أخرى بعد غد، الأحد، أمام القضاء المصرى، خلال جلسة استئناف على الحكم بسجنها.

وأوضحت والدة منى المذبوح أيضا أن ابنتى مرتبطة نفسيا ووجدانيا بمصر، وأنها لو حكم عليها بالسجن 20 عامأً وليس 8 سنوات لن تفكر بالهرب.

وأتمت والدة منى المذبوح تصريحاتها بأن هذا الفيديو المتداول لتلك الفتاة ربما الهدف منه التأثير على الرأى العام فى قضية ابنتها خاصة مع قرب جلسة الاستئناف لإعادة محاكمتها، مؤكدة أن عماد كمال محامى ابنتها سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الفتاة التى ظهرت بمقطع الفيديو تدعى فيه أنها ابنتها وأنها هربت من السجن.

كانت وزارة الداخلية قد نفت عصر اليوم ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول مقطع فيديو لسيدة زعم القائم على بثه أنه خاص بالمدعوة منى المذبوح "لبنانية الجنسية" الصادر ضدها حكم بالسجن فى القضية رقم 5411/2018ج مصر الجديدة بتهمة "خدش الحياء العام، إشاعة أخبار كاذبة، ازدراء أديان وتؤكد خلاله هروبها إلى خارج البلاد.

وأكدت الوزارة فى بيانها عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلا.. وأن المذكورة مازلت مودعه بأحد السجون لتنفيذ العقوبة الموقعه عليها.