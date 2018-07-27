هيرميس: طرح شركتين للقطاع الخاص بالبورصة فى الربع الرابع من 2018

كتب هانى الحوتى

قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، إن المجموعة لم تنتهى حتى الآن من دراسة جدوى بشأن عرض مدينة نصر للإسكان والتعمير لشركة "سوديك" لتحديد الأفضل إما الدمج أو الاستحواذ، مرجعا ذلك إلى ضخامة الشركتين، من حيث عدد المشروعات والأراضى التى يمتلكوها، وحاجة هيرميس لمزيد من الوقت لدراستهما وتحديد الأفضل للصفقة.

وأضاف جاد، لـ"اليوم السابع"، :"ليس هناك ميعاد محدد للانتهاء من دراسة الجدوى ولكنى أعتقد بحلول شهر سبتمبر المقبل".

وكانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قد أعلنت عن تفويض رئيس مجلس الإدارة فى مراسلة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لمناقشة اقتراح فرصة التعاون المحتمل مع (سوديك ) إما بالاندماج أو بالاستحواذ .

وعينت مدينة نصر للإسكان والتعمير كل من المجموعة المالية هيرمس ومكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشاريين للشركة فى هذا الشأن.

فيما رحبت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، بالدخول فى مفاوضات مبدئية مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، للاندماج أو الاستحواذ وهو ما يساهم فى توسع الأعمال وتعظيم العائد لصالح مساهمى الشركتين.

وعن منافسة هيرميس على إدارة الطروحات الحكومية، أكد جاد، أنه حتى الآن لم يتم التواصل مع الحكومة رسمياً بشأنها غير أنه لفت إلى أن المجموعة تجهز عروض للمنافسة على إدارة بعض الطروحات الحكومية، مضيفا مازالنا نجهز ملف للمنافسة لحين الإعلان عن تفاصيل الطروحات من قبل المسئولين بالدولة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن عن طرح حصص فى أول شركتين، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، بالبورصة، فى أكتوبر المقبل، وهما شركتى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان "إيسترن كامباني"، وسيتم طرح شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، فى شهر نوفمبر، على أن يكون طرح شركة أبوقير للأسمدة، آخر شركات الدفعة الأولى، فى ديسمبر.

والشركات الخمس مدرجة فعليًا فى البورصة ويجرى التداول على أسهمها، وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية منها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بهدف تقليص دور الدولة فى إدارة الشركات العامة.

أما عن إدارة هيرميس طروحات خاصة، كشف جاد، عن عزم المجموعة إدارة طرحين وهما شركتى حسن علام القابضة، القاهرة للاستثمارات خلال الربع الرابع من العام الجارى.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 26% على أساس سنوى.

وحققت هيرمس أرباحاً بلغت 268.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 362.79 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.19 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.03 مليار جنيه فى الربع المقارن من العام السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 33.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 207.15 مليون جنيه فى الربع المقارن من 2018.