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موقع التنسيق ينتهى من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:51 م
موقع التنسيق ينتهى من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية تسجيل رغبات الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى
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أغلق موقع التنسيق الإلكترونى، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وذلك بعد أن استوفى المدة الرسمية لذلك، فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، والتى كانت أعلنتها الوزارة من قبل. 

ومن جانبه، أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، أن 193 الف طالب مرحلة ثانية سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، منذ فتح باب تسجيل الرغبات.

وانطلقت المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات يوم الاثنين الماضي الموافق 23 من يوليو الجاري بحد  أدنى 78.05 % للشعبة العلمية و69.51 % للشعبة الأدبية، بعدد طلاب 144059 طالبا وطالبة، فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر أى بنسبة 69.51% لأقل من 328 درجة بعدد طلاب 53864 وبإجمالى عدد طلاب 197923 طالبا. 

 

 


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