موجز أخبار6.. وزير المالية: حققنا المستهدف من إيرادات الضريبة بـ548 مليار جنيه

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزير المالية يؤكد: حققنا المستهدف من الإيرادات الضريبية بـ548 مليار جنيه.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة حققت المستهدف من الإيرادات الضريبية بحوالى 548 مليار جنيه بزيادة قدرها 40% عن العام الماضى، وتابع:"وده معناها أن هناك جهد بوزارة المالية ومصالحها".

قال عماد كمال محامى اللبنانية منى المذبوح، إن موكلته لم تهرب من السجن ،وتقضى عقوبة حبسها 8 سنوات.

توفى منذ قليل الفنان محمد شرف داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 55 عاما.

أصدر تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين قرارا بتعيين منتصر النبراوى عضوا فى مجلس إدارة الشركة.

بات خافيير أجييري المدير الفنى السابق لمنتخبات اليابان و المكسيك بعيدا عن قيادة منتخب مصر خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للفراعنة الذى انتهى تعاقده بنهاية كأس العالم 2018 بروسيا.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة استشهاد المواطن غازى محمد أبو مصطفى 43 عاما، متأثرا بجراحه التى أصيب بها بالرأس شرق خان يونس قبل قليل.

ينشر "اليوم السابع" فيديو لبعض الأطفال فى العاصمة البتسوانية خلال تواجدهم فى ملعب مباراة الأهلى وتاونشيب ببطولة أفريقيا.

كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن المفاوضات بين الاتحاد المصرى لكرة القدم والمدرب المكسيكى خافيير آجيرى لتولى تدريب منتخب "الفراعنة" وصلت لمرحلة متقدمة.

أعلن مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسوانى، بدء الاعتصام المفتوح أمام باب الأسباط حتى فتح بوابات المسجد الأقصى.

تشهد العديد من دول العالم موجة حر شديدة، اليوم الجمعة، خاصة فى ألمانيا والنمسا وباكستان وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول العالم، مما دفع سكان هذه البلدان إلى الفرار نحو الشواطئ والمنتزهات للاستماع بالمياه وهربا من حرارة الشمس.

وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إلى مقر معهد القلب، وذلك للتأكد من تلقى المرضى به للخدمة الطبية على أكمل وجه، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة.

ساعات قليلة ويبدأ الحدث الذى انتظره الملايين من الوطن العربى، وهو موعد الخسوف الكلى للقمر، حيث إنه يعد أطول خسوف فلكى خلال القرن الـ21، حيث يغطى ظل الأرض 161% تقريبا من سطح القمر.

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها أن القيادات الدينية فى القدس أعلنت عن الدخول فى اعتصام مفتوح أمام المسجد الأقصى بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بإغلاقه.

يستعد النجم المصرى محمد صلاح مع نادى ليفربول للمشاركة فى النسخة الجديدة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، ساعياً لقيادة "الريدز" نحو حصد اللقب، بعدما نجح فى قيادة "الريدز" بالموسم الماضى للوصول إلى المباراة النهائية.

توفيت منذ قليل، الفنانة هياتم داخل أحد المستشفيات عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع قصير مع المرض، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان حتى الآن.

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى فرنسا "إس ان سى إف" ان محطة قطار "مونبارناس" التى تربط العاصمة الفرنسية بمدن جنوب وجنوب غرب فرنسا أصيبت بشلل اثر اندلاع حريق اليوم (الجمعة) فى محول كهربائى وذلك وسط حركة مكثفة للمسافرين لقضاء العطلة الصيفية.

أدى أهالى مدينة القدس المحتلة، صلاة العصر عند بابى الأسباط والسلسلة فى مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلى لأبواب المسجد القبلى وغلق ساحة المسجد الأقصى أمام المصلين.

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أهمية صناعة الصلب الأمريكى من أجل تحقيق الرخاء للولايات المتحدة والحفاظ على أمنها القومى. وقال ترامب فى خطاب ألقاه أمام العمال فى شركة الصلب الأمريكى فى ولاية جلينوس مع إعادة افتتاح مصنع للصلب، أمس الخميس، إن ما حدث يمثل انتصارا لسياسته فى التجارة والاقتصاد، بعد فرضه تعريفة جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة للولايات المتحدة، متوقعا تحقيق أرقام كبيرة للنمو الاقتصادى.

جميعنا سمع عن حريق الفجالة الأخير، بحى الأزبكية، والذى استمر عدة أيام نظرا لتجدد الحريق، والذى تسبب فى انهيار عقار آثرى، وحال المكان حاليا تؤكد أن هذا الحريق لن يكون الأخير بمنطقة الفجالة، وذلك لعدم البحث عن سبب المشكلة وحلها وهى تحويل جميع الوحدات السكنية لمخازن تحوى مواد شديدة الاشتعال.