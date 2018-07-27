موجة غبارية تضرب سماء الكويت والداخلية تحذر قائدى السيارات

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ضربت موجة غبارية شديدة عصر اليوم الجمعة سماء الكويت، وسط انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، فيما دعت وزارة الداخلية قائدى السيارات لتوخى الحيطة والحذر بسبب انخفاض الرؤية.

وقال رئيس قسم التنبؤات الجوية بالإنابة فى إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشى – فى تصريح صحفى – إن الطقس فى الكويت يتأثر بمنخفض المهندس الموسمى، الذى تصاحبه كتل هوائية حارة وجافة، ما يؤدى إلى نشاط فى الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار، والتى ينخفض معها مدى الرؤية الأفقية، وينعدم أحيانا فى بعض المناطق، مع ارتفاع الأمواج البحرية.

وأضاف البلوشى أن سرعة الرياح معتدلة إلى نشيطة السرعة، قوية أحيانا تتراوح ما بين 30 و70 كيلومترا فى الساعة، بينما تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية، والبحر معتدلا إلى عالى الموج بارتفاع يتراوح ما بين 4 و8 أقدام.

ومن جانبها، دعت وزارة الداخلية الكويتية قائدى السيارات، بضرورة توخى الحيطة والحذر، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وانخفاض الرؤية فى بعض المناطق بسبب موجة الغبار التى تشهدها الكويت حاليا.

وحثت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية - فى بيان صحفى - مرتادى البحر على الاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل، عند مواجهتهم لأى حالة طارئة.

يشار إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية، كانت قد أعلنت الليلة الماضية، وقف حركة الملاحة البحرية فى موانئ الشويخ، والشعيبة، والدوحة بشكل مؤقت، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها الكويت حاليا من غبار وسرعة رياح، فيما أعلنت هيئة الطيران المدنى الكويتية، استقرار حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولى، رغم سوء الأحوال الجوية.