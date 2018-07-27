مواطن يتبرع بقطعة أرض لإقامة وحدة صحية بقرية رمسيس بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة 788م والواقعة بحوض الجبل خارج الزمام ناحية قرية رمسيس 6 أكتوبر مركز أبو حماد لإقامة " وحدة صحية عليها "، لتقديم خدمة صحية وعلاجية لأبناء المنطقة.

وأصدر المحافظ القرار رقم7463 لسنة 2018 بقبول التبرع وذلك بعد موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومديريتى الزراعة والشؤن الصحية ورئاسة مركز ومدينة أبو حماد وبعد الإطلاع علي قانون رقم 43 /1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لإقامة وحدة صحية مشدد الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

و ذكر بيان، أن الأرض حدودها كالآتي :-الحد البحري : سور حديقة منزلية وسكن والحد القبلي: طريق ترابي ثم سور حديقة منزلية وسكن والحد الشرقي : طريق أسفلت مدخل قرية رمسيس والحد الغربي :مدرسة رمسيس تحت الإنشاء