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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:35 م
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مواطن يتبرع بقطعة أرض لإقامة وحدة صحية بقرية رمسيس بالشرقية

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:37 م
مواطن يتبرع بقطعة أرض لإقامة وحدة صحية بقرية رمسيس بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة 788م والواقعة  بحوض الجبل خارج الزمام ناحية قرية رمسيس 6 أكتوبر مركز أبو حماد لإقامة " وحدة صحية عليها "، لتقديم خدمة صحية وعلاجية لأبناء المنطقة.
 
وأصدر  المحافظ  القرار رقم7463 لسنة 2018 بقبول التبرع وذلك بعد موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومديريتى  الزراعة والشؤن الصحية ورئاسة مركز ومدينة أبو حماد وبعد الإطلاع علي قانون رقم 43 /1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لإقامة وحدة صحية  مشدد الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
 
و ذكر بيان، أن الأرض حدودها كالآتي :-الحد البحري : سور  حديقة منزلية وسكن والحد القبلي: طريق ترابي ثم سور حديقة منزلية وسكن والحد الشرقي : طريق أسفلت مدخل قرية رمسيس والحد الغربي :مدرسة رمسيس تحت الإنشاء
 
 
 

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