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منتصر النبراوى عضوا بمجلس إدارة "إعلام المصريين"

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:55 م
منتصر النبراوى عضوا بمجلس إدارة "إعلام المصريين" منتصر النبراوى
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أصدر تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين قرارا بتعيين منتصر النبراوى عضوا فى مجلس إدارة الشركة. 
 
والمعروف أن شركة إعلام المصريين هى مالكة شبكة قنوات ON و قنوات الحياة وراديو النيل وموقع وجريدة اليوم السابع، خلاف ما تقدمه مجموعة إعلام المصريين فى مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضى وخدمات الإعلام الرقمى.
 
وكان النبراوى قد انضم إلى مجموعة إعلام المصريين فى بداية 2017، وشغل العديد من المناصب فى الإدارة التنفيذية العليا لشركات المجموعة.
 

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