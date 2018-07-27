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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:06 م
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مكتب التنسيق: 7500 طالب سحبوا ملفات التقديم بالشهادات المعادلة

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:20 م
مكتب التنسيق: 7500 طالب سحبوا ملفات التقديم بالشهادات المعادلة تنسيق إلكترونى
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين سحبوا أوراق التنسيق الخاصة بهم بلغ حتى الآن 7500 طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك موظفين مؤهلين لعملية إجراء المعادلة بمكتب التنسيق ويستقبلون الطلاب وأولياء أمورهم لإجراء الخطوات الصحيحة فى تنسيق هؤلاء الطلاب، مؤكدا أن مكتب التنسيق يعمل بشكل جاد لإنجاز عملية تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فى المدة المقررة لذلك وأن هناك عدد كاف من المنافذ الخاصة بخدمة الطلاب وأولياء أمورهم.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05 % لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بعدد طلاب 144059 طالب وطالبة، فيما و بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر أى بنسبة 69.51 % لأقل من 328 درجة بعدد طلاب 53864 وبإجمالى عدد طلاب ١٩٧٩٢٣.

 


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تنسيق المرحلة الثانية 2018

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2018

تنسيق القبول بالجامعات

التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018




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