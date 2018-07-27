مقتل 25 حوثيا فى اشتباكات مع القوات اليمنية بمحافظة البيضاء

صنعاء أ ش أ

قُتل 25 عنصرا من المليشيات الحوثية فيما أصيب العشرات، جراء العملية العسكرية التى أطلقتها القوات اليمنية المشتركة لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وقال اللواء مفرح بحيلح قائد محور بيحان فى تصريحات أوردتها قناة " العربية" الإخبارية، الخميس ، إن قوات الجيش اليمنى تجاوزت جميع الصعاب بتحريرها عقبة القنذع ومنطقة فضحة وجبالها .

وأكد أن تحرير محافظة البيضاء بالكامل من قبضة المليشيات الحوثية بات قريبا ، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثى مستمرة حتى تحرير كل شبر فى اليمن.