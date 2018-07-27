مقتل 17 مدنيا وسط مالي فى مواجهات عرقية بين قبائل الفلان والبامبارى

(أ ش أ)

ذكر مصدر أمنى فى جمهورية مالى أن سبعة عشر شخصا من قبائل الفلان قتلوا مساء اليوم فى وسط البلاد خلال هجوم على الصيادين التقليديين.

وأوضحت صحيفة (مالى اكتياليتي) أن القتلى سقطوا خلال مواجهات عرقية بين قبائل الفلان وقبائل البامبارى ضمن الانفلات الأمنى الذى تزايد مع اقتراب اقتراع الأحد الذى يتنافس فيه أربع وعشرون مرشحا على كرسى الرئاسة.

وتعانى جمهورية مالى ، المقبلة على الانتخابات الرئاسية ، انفلاتا أمنيا غير مسبوق رغم انتشار الجيش المالى وقوات فرنسية وأخرى أممية.

وحسب مصادر رسمية فقد قتل إثنان وعشرون من العسكريين الفرنسيين فى مالى والبالغ عددهم أربعة آلاف وخمسمائة شخص ، فى حين قتل مائة وواحد وسبعون من قوات المينيسما الأممية البالغ تعدادهم خمسة عشر ألف شخص.