video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 7 أشخاص فى انفجار بالشطر الهندى من كشمير

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:03 م
مقتل وإصابة 7 أشخاص فى انفجار بالشطر الهندى من كشمير كشمير
أ ش أ
إضافة تعليق

 لقى شخص واحد مصرعه وأصيب ستة آخرون إثر انفجار قذيفة قديمة فى بلدة "أرنيا" الواقعة فى الشطر الهندى من إقليم "كشمير".

ونقلت قناة "دى دى نيوز" الهندية اليوم (الجمعة) عن مصادر بالشرطة الهندية قولها إن القذيفة القديمة انفجرت أثناء قيام بعض العمال بعملهم فى إحدى القرى بالمنطقة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى احدى المستشفيات من أجل لتلقى العلاج .

وأشارت القناة إلى أنه يعتقد أن قذيفة الهاون التى انفجرت قد سقطت فى المنطقة أثناء القصف المتبادل عبر الحدود فى الماضى وظلت دون أن تنفجر.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الهندية تعلن مقتل 3 متمردين بإقليم كشمير

مقتل جنديين فى هجوم مسلح بالشطر الهندى من كشمير

مصرع وإصابة 5 أطفال جراء انفجار قنبلة يدوية فى كشمير

كشمير

الهند

انفجار




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة