مقتل وإصابة 7 أشخاص فى انفجار بالشطر الهندى من كشمير

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لقى شخص واحد مصرعه وأصيب ستة آخرون إثر انفجار قذيفة قديمة فى بلدة "أرنيا" الواقعة فى الشطر الهندى من إقليم "كشمير".

ونقلت قناة "دى دى نيوز" الهندية اليوم (الجمعة) عن مصادر بالشرطة الهندية قولها إن القذيفة القديمة انفجرت أثناء قيام بعض العمال بعملهم فى إحدى القرى بالمنطقة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى احدى المستشفيات من أجل لتلقى العلاج .

وأشارت القناة إلى أنه يعتقد أن قذيفة الهاون التى انفجرت قد سقطت فى المنطقة أثناء القصف المتبادل عبر الحدود فى الماضى وظلت دون أن تنفجر.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".