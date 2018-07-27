مقاتلات التحالف العربى تشن غارات على مواقع ميليشيا الحوثى فى الحديدة

صنعاء /أ ش أ/

شنت مقاتلات التحالف العربى، عددا من الغارات على مواقع وأهداف وتجمعات لميليشيا الحوثى فى المناطق الواقعة فى محيط مطار الحديدة.

وأوضحت مصادر يمنية ، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ، الخميس ، أن طيران التحالف شن 6 غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات الانقلابية فى مديرية الزيدية و3 غارات على مديرية زبيد وغارة جوية أخرى استهدفت تجمعات للمليشيا فى قيادة الشرطة العسكرية فى التحرير وسط المدينة.

من جهة أخرى ، تمكنت ألوية العمالقة من إحباط محاولة تسلل جديدة لميليشيا الحوثى فى جنوب مفرق الوازعية بجبهة البرح أسفرت عن مصرع عدد من مسلحى الحوثي.