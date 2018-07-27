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"مصر للطيران": نظام مناولة الأمتعة بمطار هيثرو وراء تخلف بعض حقائب الرحلة 778

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:36 م
"مصر للطيران": نظام مناولة الأمتعة بمطار هيثرو وراء تخلف بعض حقائب الرحلة 778 الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتب هانى عثمان
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قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، "نظرا لتعطل نظام مناولة الأمتعة بمطار هيثرو، فقد أدى ذلك إلى تخلف بعض حقائب ركاب رحلة مصر للطيران رقم MS778 القادمة من لندن إلى القاهرة اليوم، والتى من المقرر أن يتم شحنها على متن رحلة مصر للطيران القادمة من لندن إلى القاهرة غدا".

وأضاف الطيار أحمد عادل، فى بيان صحفى اليوم، الجمعة، "تقوم مجموعات عمل من مصر للطيران بمطار القاهرة بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لركاب الرحلة، وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة، لاستلام حقائبهم التى تخلفت نتيجة هذا الظرف الخارج عن إرادة الشركة".


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مصر للطيران

مطار القاهره

لندن




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