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مصرع فتاة عقب تناولها وجبة طعام فاسدة من مطعم بسوهاج

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:22 ص
مصرع فتاة عقب تناولها وجبة طعام فاسدة من مطعم بسوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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لقيت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وتقيم بناحية الساحل دائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج مصرعها عقب تناولها وجبة طعام من أحد مطاعم التيك أواى الشهيرة ببندر طهطا.

تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوصول فتاة لمستشفى طهطا العام مصابة بحالة إعياء وتوفيت عقب ذلك، ادعاء تناول طعام فاسد من إحدى محلات بيع المأكولات بدائرة قسم طهطا.

وعلى الفور انتقل العميد عمرو نبيل مأمور قسم شرطة طهطا وتبين من التحريات التى أشرف اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبد الصبور رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بوصول "ضحا.م.ا" 19 سنة طالبة تقيم شارع النوايب بندر طهطا مصابة إلى مستشفى طهطا العام، حالة إعياء وقىء مستمر، وتوفيت عقب ذلك ادعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال شقيقها قرر حدوث إصابتها عقب تناولها بعض المأكولات من مطعم شهير خاص بالوجبات السريعة، وعقب ذلك حدثت إصابتها واتهم المسئولين بالمطعم بالتسبب فى ذلك.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط مسئولى المطعم "ع.ر.ا" 35 سنة كاشير، و"هـ.ع.ع" 34 سنة كاشير، و"ع.ف.م" 36 سنة سفرجى، و"ر.ع.م" 35 سنة شيف، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم، تم إخطار النيابة العمة التى قررت التحفظ على المكان وتشكيل لجنة ثلاثية لفحص المطعم، وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتم إخطار الإدارة الصحية بطهطا لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1853 إدارى القسم لسنة 2018.


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