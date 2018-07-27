مصرع فتاة صعقا بالكهرباء وتسمم 3 أطفال بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

لقيت فتاة فى العقد الثالث من عمرها مصرعها بعد أن صعقتها الكهرباء داخل منزلها، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام واستخراج تصريح بدفن الجثة.

كما أصيب 3 أطفال آخرين بحالة تسمم غذائى بإحدى قرى الخارجة، وتم نقلهم لمستشفى الخارجة العام، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد مصرع ميادة عبد الغني25 سنة داخل منزلها بمدينة الخارجة، نتيجة تعرضها لصعق كهربائى، وتم نقل الجثة لمستشفى الخارجة العام .

كما ورد إخطار بوصول 3 أطفال الى مستشفى الخارجة العام فى حالة إعياء شديد واشتباه فى تسمم غذائى وتبين أنهم عبدالله رشيد الضبع 4 سنوات و محمود أحمد الضبع 5 سنوات وشقيقه محمد 15 سنة من قرية الخرطوم وتم نقلهم لمستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضرين بالحادثين وأحيلا إلى النيابة للتحقيق .