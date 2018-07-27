مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى شركة بترول فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى شركة بترول بالإسكندرية أثناء قيامه بأعمال لحام بأحد تنكات الشركة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة مينا البصل من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من أعلى شركة بالإسكندرية.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام "م.س.ا" 42 سنة لحام بالشركة محل البلاغ مقيم شارع بن قرة – منطقة الورديان دائرة القسم بأعمال لحام بأحد التنكات بالشركة "يبلغ طوله 21 متر تقريباً" انقطع الحبل المثبت به وسقط بداخله ما أدى لوفاته.

وبسؤال شقيقاه أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أحدا بالتسبب فى وفاته، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة.