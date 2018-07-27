مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى سوهاج أسيوط دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج اصطدام سيارة بلودر متوقف على جانب الطريق، ما نتج عنه مصرع تاجر ماشية وإصابة شخصين، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طما المركزى.

تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما والرائد محمد عبد السلام معاون المباحث أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة عبد الخالق إبراهيم أيوب 40 سنة سائق يقيم دائرة مركز صدفا أسيوط بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بلودر تابع لإحدى شركات المقاولات متوقف على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة ياسر باسم خيرى شاكر 21 سنة تاجر ماشية يقيم دائرة مركز صدفا أسيوط من مستقلى السيارة وإصابة أدهم خيرى شاكر جرجس 21 سنة تاجر ماشية – ويقيمون بذات الناحية من مستقلى السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفتى طما المركزى وسوهاج العام.

وبسؤال المصابين ووالد المتوفى باسم خيرى شاكر جرجس 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11005 جنح المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.