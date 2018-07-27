مصرع أب وابنه صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق بمدينة العاشر

الشرقية - فتحية الديب

لفظ أب فى العقد الثالث من العمر وابنه 7 سنوات، أنفاسهما الأخيرة، اليوم الجمعة، على خلفية اصطدام سيارة بهما أثناء عبورهما الطريق أمام هايبر بمدينة العاشر، بمحافظة الشرقية، فيما فر قائد السيارة هاربًا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بمصرع "نادر.م.ف" 30 عامًا، وابنه "أدهم" 7 سنوات، على خلفية اصطدام سيارة بهما أثناء عبورهما الطريق، أمام هايبر بمدينة العاشر، ونقلت جثة الطفل لمشرحة مستشفى الزوامل والأب لمشرحة مستشفى بلبيس.