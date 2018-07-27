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مصدر: منى المذبوح مازالت بالسجن والأجهزة تفحص فيديو الهروب المفبرك

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:04 م
مصدر: منى المذبوح مازالت بالسجن والأجهزة تفحص فيديو الهروب المفبرك منى المذبوح - أرشيفية
دينا الحسيني
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نفى مصدر الواقعة المتداولة بشأن هروب اللبنانية منى المذبوح من السجن، مؤكدًا أنها تقضى عقوبة حبسها 11عاما، بتهمة نشر فيديو مسئ للشعب المصرى خادش للحياء عبر صفحتها الشخصية فيس بوك، فى الحكم الصادر ضدها من محكمة جنح مصر الجديدة يوم 7 من الشهر الجارى.
 
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بفحص الفيديو المفبرك المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى الفتايات تنتحل شبه واسم منى مذبوح وتدعى هروبها وتحمل بيدها جواز سفر فى إيحاء لخروجها من مصر على خلاف الحقيقة. 
 
 

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