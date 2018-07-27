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مصادر تركية: أيمن نور وقيادات الإخوان متورطون فى علاقات مشبوهة مع أوكتار

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:22 م
مصادر تركية: أيمن نور وقيادات الإخوان متورطون فى علاقات مشبوهة مع أوكتار أيمن نور
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت مصادر تركية مقربة من المعارضة، النقاب عن أن عدنان أوكتار الملقب بالداعية المزيف المعتقل لدى السلطات التركية،  كان على علاقة بأيمن نور وقيادات بجماعة الإخوان المقيمة فى تركيا ، منذ أن وطأت قيادات الإخوان الأراضى التركية.

وأضافت المصادر، أن أوكتار استضاف "نور" فى فيلته نهاية العام الماضى بمدينة اسطنبول، وحضر أحد الجلسات التى يلقيها "أوكتار" ويطلق فيها فتواه ومن بينها أن ارتداء المحجبة البكينى ليس حرام،وجواز شرب الخمر والرقص .

وأكدت المصادر، أن أيمن نور طلب منه الظهور معه على فضائية الشرق للحديث عن حياته، لكن "أوكتار" رفض بحكم أنه يمتلك فضائية هى "A9 " وينفق عليها حزب العدالة والتنمية .

وكانت صحيفة "زمان" التركية كشفت عن وجود علاقات بين قطر و"أوكتار" المعتقل بسبب عدد من التهم الموجهة إليه، أبرزها النصب باسم الدين والابتزاز والدعارة والاعتداء الجنسى على الأطفال.

وأضافت الصحيفة، أنه فى أعقاب القبض عليه تقدمت قطر عبر قنصليتها فى أسطنبول بشكوى للسلطات التركية تتهمه بالنصب والاحتيال للحفاظ على ماء وجهها أمام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، فى حين كان "ألكاس تشاكماك" و"أوغور أورمان" المعروفان بأنهما من رجال عدنان أوكتار قد حضرا حفلا نظمته السفارة القنصلية القطرية في تركيا، والتقيا بمسؤولين بالقنصلية القطرية في أسطنبول من بينهم القنصل القطرى خالد بن حمد.

 

 

 


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عدنان أوكتار

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