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مساعد محافظ كفر الشيخ يستجيب لاستغاثة مواطن

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:31 ص
مساعد محافظ كفر الشيخ يستجيب لاستغاثة مواطن مساعد محافظ كفر الشيخ يستجيب لاستغاثة مواطن
كفر الشيخ - محمد سليمان
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استجاب اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ  لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، لاستغاثة أحد المواطنين لوجود خطر صرف صحى وانسداد البيارات بشارع داير الناحية.

وترأس مساعد المحافظ حملة لتطهير البيارات وتسليك خط الصرف، ورفع تجمعات المياه بالشارع رافقه خلالها، أشرف داوود رئيس حى شمال ومسئولى هيئة الصرف الصحى.

وأكد الحشاش على ضرورة سرعة التعامل مع مشاكل الصرف الصحى بالمدينة فور ظهورها، وسرعة الاستجابة للمواطنين فى أى مكان داخل المدينة أو بأى قرية من القرى التابعة لمركز دسوق.

وأضاف الحشاش، لـ"اليوم السابع"، أنه شدد خلال اجتماع عقده على رؤساء القرى بحل مشاكل المواطنين، وسيجازى من يتأخر عن خدمة المواطن، لأن خدمة المواطن والاستجابة لمطالبه هى أول مهام رؤساء المدن والقرى.

 


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