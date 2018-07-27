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مساجد جنوب سيناء تؤدى صلاة الخسوف

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:24 م
مساجد جنوب سيناء تؤدى صلاة الخسوف صلاة الخسوف
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أدت مساجد جنوب سيناء الكبرى صلاة الخسوف تزامنا مع الظاهرة الكونية الفريدة، إذ امتلأت بجموع المصلين.

فى طور سيناء أدى جمع غفير من المصلين، صلاة خسوف القمر بمسجد المنشية الجامع، عقب صلاة العشاء، اليوم الجمعة، داعين الله أن يحفظ البلاد بالأمن وقبول صالح الأعمال وطلب المغفرة.

يشار إلى أن الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أصدر بيانا اليوم جاء فيه أنه سيتم إقامة صلاة الخسوف عقب صلاة العشاء بالمساجد الكبرى.

وأكد الراوى، أنه تم اختيار ثلاث مساجد كبرى فى كل مدينة لإقامة صلاة الخسوف - سنة مؤكدة - تصلى فى السفر والحضر وعدد ركعاتها اثنتان.


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