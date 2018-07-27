video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسؤول يمنى يبحث مع مسئول بعثة الهجرة الدولية مجالات التعاون فى اليمن

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:13 ص
مسؤول يمنى يبحث مع مسئول بعثة الهجرة الدولية مجالات التعاون فى اليمن سمير الشيبانى نائب وزير حقوق الإنسان اليمنى
عدن /أ ش أ/
إضافة تعليق

بحث نائب وزير حقوق الإنسان اليمنى الدكتور سمير الشيبانى ، فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ، مع مسؤول بعثة منظمة الهجرة الدولية فى اليمن الدكتور سارات داش مجالات التعاون بين الحكومة والمنظمة وسبل تطويرها وتعزيزها.

وتطرق اللقاء ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، إلى بحث عدد من الموضوعات المتصلة بعمل منظمة الهجرة الدولية فى اليمن والدعم المقدم من المنظمة للمهاجرين واللاجئين من دول القرن الأفريقي.

واستعرض الدكتور الشيبانى احتياجات الوزارة الضرورية لتقوم برعاية النازحين والمهاجرين ، مثمناً الدور الكبير للمنظمة فى اليمن وحرصها على التعاون مع الحكومة الشرعية.

من جانبه ، تطرق المسؤول الدولى إلى إمكانية تفعيل الإتفاقية الموقعة بين المنظمة والحكومة اليمنية فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية فى الاتجار بالبشر والتى توقفت بسبب الحرب ، منوهاً بدور اليمن حكومة وشعباً فى استقبال اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقى والذى وصفه بأنه دور متميز.

حضر اللقاء مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية فى عدن الدكتور ربيع سر الدين ومدير عام مكتب حقوق الإنسان بعدن عماد سنان ومدير عام التخطيط فى الوزارة أمين المشولي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء الأردنى يؤكد دعم المملكة للشرعية فى اليمن

مسؤول يمنى

اليمن

أخبار اليمن

بعثة الهجرة الدولية

مجالات التعاون




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة