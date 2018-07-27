مسؤول يمنى يبحث مع مسئول بعثة الهجرة الدولية مجالات التعاون فى اليمن

عدن /أ ش أ/

بحث نائب وزير حقوق الإنسان اليمنى الدكتور سمير الشيبانى ، فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ، مع مسؤول بعثة منظمة الهجرة الدولية فى اليمن الدكتور سارات داش مجالات التعاون بين الحكومة والمنظمة وسبل تطويرها وتعزيزها.

وتطرق اللقاء ، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، إلى بحث عدد من الموضوعات المتصلة بعمل منظمة الهجرة الدولية فى اليمن والدعم المقدم من المنظمة للمهاجرين واللاجئين من دول القرن الأفريقي.

واستعرض الدكتور الشيبانى احتياجات الوزارة الضرورية لتقوم برعاية النازحين والمهاجرين ، مثمناً الدور الكبير للمنظمة فى اليمن وحرصها على التعاون مع الحكومة الشرعية.

من جانبه ، تطرق المسؤول الدولى إلى إمكانية تفعيل الإتفاقية الموقعة بين المنظمة والحكومة اليمنية فيما يتعلق بالإستراتيجية الوطنية فى الاتجار بالبشر والتى توقفت بسبب الحرب ، منوهاً بدور اليمن حكومة وشعباً فى استقبال اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقى والذى وصفه بأنه دور متميز.

حضر اللقاء مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية فى عدن الدكتور ربيع سر الدين ومدير عام مكتب حقوق الإنسان بعدن عماد سنان ومدير عام التخطيط فى الوزارة أمين المشولي.