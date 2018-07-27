مرصد الزلازل الأردنى: 5 هزات أرضية تضرب بحيرة طبريا

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ضربت خمس هزات أرضية اليوم الجمعة بحيرة طبريا أقواها بلغت 3.7 درجة على مقياس ريختر، بحسب مرصد الزلازل الأردنى.

وقال مدير المرصد الدكتور محمود القريوتى، إن الهزات بدأت عند الساعة 11.51 دقيقة بالتوقيت المحلى وانتهت عند الساعة 1.12 ظهرا وتراوحت أعماقها ما بين 2 إلى 5 كيلومترات.

وأضاف القريوتى فى تصريح صحفى إن الهزات تأتى ضمن النشاط الزلزالى الذى تشهده بحيرة طبريا منذ الرابع من يوليو الحالى.



ويسجل مرصد الزلازل الأردنى منذ الرابع من يوليو الجارى نشاطا زلزاليا مركزه بحيرة طبريا وسجل أقوى الهزات يوم الخامس من نفس الشهر وبلغت قوتها 4.7 درجات شعر بها سكان (بعض مناطق العاصمة عمان وسحاب ومناطق الزرقاء والرصيفة(.

وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة مناطق الجنوب بين فينة وأخرى نشاطا زلزاليا لوقوعها فى حفرة الان.