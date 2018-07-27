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مدير أمن المنوفية: ضبط 27 تشكيلا عصابيا و89 متهما بـ69 حادثة سرقة خلال 6 أشهر

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:20 ص
مدير أمن المنوفية: ضبط 27 تشكيلا عصابيا و89 متهما بـ69 حادثة سرقة خلال 6 أشهر اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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نجحت قوات أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد صبرى العزب رئيس فرع الأمن العام بالمنوفية، من ضبط 27 تشكيلاً عصابيًا و89 متهمًا فى 69 حادثة سرقة مختلفة، وذلك بمراكز "منوف، شبين الكوم، قويسنا، أشمون، الباجور، الشهداء، تلا، قسم سرس الليان، قسم منوف، قسم سرس الليان، مركز بركة السبع، مركز السادات" خلال النصف الأول من العام الحالى بداية من أول شهر يناير وحتى شهر يوليو 2018.

 

وأكد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضبط 27 تشكيلاً عصابيًا تنوع بين سرقات بالإكراه، سرقات دراجات نارية، حقائب السيدات، نصب وتسفير، الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، سرقات مساكن، سرقات ماشية، سرقات مصوغات ذهبية، فلنكات السكة الحديد، نشل، سرقة الأسمدة الزراعية.

 

وأضاف مدير الأمن، أن جميع المراكز تقوم بحملات يومية مكثفة، لضبط تلك التشكيلات العصابية، وذلك لأن أمن وأمان المواطن مسئوليتنا، وللقضاء على انتشار التشكيلات العصابية وحماية المواطنين، بناء على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وأكد مدير الأمن، أن من أهم التشكيلات العصابية التى تم ضبطها، هى تشكيل سرقة التكاتك والذى قام أعضاء التشكيل بقتل سائقى توكتوك ورمى جثتيهما فى المياه لإخفاء جريمتهم، واعترافهم على تشكيلات أخرى لسرقة التكاتك، وتم ضبط 5 عاطلين آخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع.

 

وأضاف مدير الأمن، أن جميع أفراد الشرطة يعملون من أجل تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، والقضاء على انتشار الجرائم نهائيًا.


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