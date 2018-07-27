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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:01 ص
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محافظ دمياط يحيل المسئولين عن عدم تنفيذ الإجراءات الخاصة بالإسكان الصناعى للتحقيق

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:30 ص
محافظ دمياط يحيل المسئولين عن عدم تنفيذ الإجراءات الخاصة بالإسكان الصناعى للتحقيق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إحالة المسئولين عن عدم اتخاذ إجراءات إخلاء واستلام شقق الإسكان الصناعى المنتهى عقودها منذ سنوات بالإحالة للمعاش أو الوفاة أو النقل خارج المحافظة، وكذلك قبولهم تحصيل مبالغ نقدية بصفتها قيمة ايجارية بعد عقودها والذى أدى إلى بقاء بعض المواطنين فيها والتصرف فيها بالبيع أو التعدى عليها بالمخالفة الى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق 
 
كما قرر المحافظ تكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٨ بإعادة حصر كافة وحدات الإسكان الصناعى على مستوى المحافظة وتحديد الوحدات المنتهى عقودها وتواريخ ذلك والمتسبب فى عدم اتخاذ إجراءات استلامها منذ انتهاء عقودها حتى تاريخه وإعداد تقرير بنتيجة ذلك لعرضه عليه. 
 
ووجه المحافظ بإخطار مجلس إدارة الخدمات الصناعية بدمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية بصفته السلطة المختصة الإسكان الصناعى لإخلاء كافة الوحدات السكنية المخالفة وتسليمها إلى محافظة دمياط وإعادة النظر فى عقود الوحدات السكنية المشار إليها وشروط تسليمها وقيمتها الإيجارية وفقا لاحكام القانون.
 
 

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