محافظ دمياط: استمرار حملة الإزالة على جميع المراكز لاسترداد حق الدولة

دمياط-معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن نجاح الأسبوع الأول للموجة العاشرة لإزالة التعديات التى تتم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة .

نجحت الحملة المكبرة فى إزالة (125) حالة تعد بكافة مراكز ومدن المحافظة بمساحة إجمالية (107.24) فدان متنوعة، ما بين أسوار و مزارع ومقاهى ومنازل من البلوك وإشغالات وحظائر و عشش من الغاب .

و تقدم المحافظ بالشكر للواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة والذى ترأس حملات الإزالة ، وكافة القيادات الأمنية المشاركة ورؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية على الجهد الواضح خلال الأسبوع الماضى ضمن فعاليات الإزالة .

كان المحافظ قد عقد اجتماعا موسعا بكافة القيادات الأمنية للمحافظة للتأكيد من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، و كذلك التأكد من التنفيذ طبقا للقانون ومراعاة البعد الإنسانى ، مؤكدا استمرار الحملة على جميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات واسترداد حق الدولة.