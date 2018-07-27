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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:06 م
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محافظ دمياط: استمرار حملة الإزالة على جميع المراكز لاسترداد حق الدولة

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:39 م
محافظ دمياط: استمرار حملة الإزالة على جميع المراكز لاسترداد حق الدولة حملة إزالة تعديات على الأراضى - أرشيفية
دمياط-معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن نجاح الأسبوع الأول للموجة العاشرة لإزالة التعديات التى تتم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة .

 نجحت الحملة المكبرة فى إزالة (125) حالة تعد بكافة مراكز ومدن المحافظة بمساحة إجمالية (107.24) فدان متنوعة، ما بين أسوار و مزارع ومقاهى ومنازل من البلوك وإشغالات وحظائر و عشش من الغاب .

و تقدم المحافظ بالشكر للواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة والذى ترأس حملات الإزالة ، وكافة القيادات الأمنية المشاركة ورؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية على الجهد الواضح خلال الأسبوع الماضى ضمن فعاليات الإزالة .

كان المحافظ قد عقد اجتماعا موسعا بكافة القيادات الأمنية للمحافظة للتأكيد من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، و كذلك التأكد من التنفيذ طبقا للقانون ومراعاة البعد الإنسانى ، مؤكدا استمرار الحملة على جميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات واسترداد حق الدولة.

 

 


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