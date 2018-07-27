محافظ المنيا يلتقى بموظفى شركة المياه المتظلمين من قرارات نقلهم

فريق المحافظات

التقى عصام البديوى محافظ المنيا ، مع عدد من موظفي فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبو قرقاص ، والذين تظلموا من توقيع بعض الجزاءات عليهم ،حيث استمع المحافظ لمطالب الموظفين، والتي تضمنت التظلم من نقلهم إلى مراكز بعيدة عن محل إقامتهم ، وذلك بحضور دكتور ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

استمع المحافظ إلى الدكتور إبراهيم خالد ، الذى أوضح أن الشركة تسير بمسافة متساوية مع الجميع ، مبينا أن المعيار الأول للعمل هو الكفاءة والاخلاص ، وأوضح أنه أرسل لجان تفتيش من القطاع إلى فرع أبوقرقاص وقد وجدت مخالفات عديدة ، مما تتطلب توقيع جزاءات عليهم .

ووجه المحافظ في نهاية اللقاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بالاجتماع معهم والاستماع اليهم والخروج بنتيجة نهائية لحل المشكلة بشكل جزري .

وكان خمسة من العاملين في فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأبو قرقاص قد طالبوا محافظ المنيا بالتدخل والاستماع اليهم بسبب توقيع جزاءات متكررة ،واصفين اياها "بالتعسفية" .

ومن جانب آخر ، أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حالة تعدي بالبناء على مساحة 300 متر ، كما تم ايقاف حالتى بناء بدون ترخيص وذلك خلف إحدى المقاهي بشارع العاشر -و طريق ابو حرب بمدينة بنى مزار

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة اى حالة تعدى في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، قرار غلق اداري لمقهى بشارع احمد ماهر البحري ، حيث يدار بدون ترخيص ويوجد بها العديد من المخالفات، بحضور أعضاء الإدارة الهندسية ممثلة في قسم الرخص بالاشتراك مع حي شمال المدينة و بالتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ القرار بهدف تحقيق الانضباط وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات التي تعطل مصالح المواطنين.

وقال محمد سيد رئيس المدينة ، إن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية وغلق كافة المقاهي التي تدار بدون ترخيص، وإعادة المظهر الحضاري للشارع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وإحكام الرقابة على المحال العامة والكافتيريات على مستوى ميادين وشوارع المركز.