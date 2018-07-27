محافظ الإسماعيلية يتفقد التعديلات المقترحة للمحاور المرورية بمدخل المدينة

الإسماعيلية – جمال حراجى- سيد فلاح

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية المواقع المقترح إجراء تعديلات مرورية بها تلبية لمطالب المواطنين.

وتفقد المحافظ مخارج نفق الثلاثينى وتقاطعه مع شارع محمد على للوقوف على مدى إمكانية تنفيذ إجراءات بعض التعديلات فى الاتجاهات والتقاطعات بتلك المناطق ودراسة آليات التنفيذ لتلك التعديلات، بهدف تحقيق المزيد من السيولة المرورية لحركة المركبات والحد من أى حوادث وتخفيض مسافات الدوران والالتفاف للسيارات مع الآخذ فى الاعتبار عدم السماح بأى شكل من أشكال الاختناقات أو التكدس فى الحركة فى أوقات الذروة.

وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من دراسة جميع التعديلات المقترحة وإعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير شبكة المحاور والطرق المرورية ومداخل ومخارج المحافظة من أجل تحقيق المزيد من السيولة المرورية وحركة المركبات وما تشهده مختلف قطاعات المحافظة من أعمال التطوير والتجميل، ورفع الكفاءة تزامنا مع ما يجرى تنفيذه من المشروعات القومية على أرض المحافظة ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس والتى أوشكت على الانتهاء من تنفيذها وافتتاح البعض منها قريبا.