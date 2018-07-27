video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد التعديلات المقترحة للمحاور المرورية بمدخل المدينة

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:38 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد التعديلات المقترحة للمحاور المرورية بمدخل المدينة جانب من الجولة
الإسماعيلية – جمال حراجى- سيد فلاح
إضافة تعليق

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية المواقع المقترح إجراء تعديلات مرورية بها تلبية لمطالب المواطنين.

 

وتفقد المحافظ مخارج نفق الثلاثينى وتقاطعه مع شارع محمد على للوقوف على مدى إمكانية تنفيذ إجراءات بعض التعديلات فى الاتجاهات والتقاطعات بتلك المناطق ودراسة آليات التنفيذ لتلك التعديلات،  بهدف تحقيق المزيد من السيولة المرورية لحركة المركبات والحد من أى حوادث وتخفيض مسافات الدوران والالتفاف للسيارات مع الآخذ فى الاعتبار عدم السماح بأى شكل من أشكال الاختناقات أو التكدس فى الحركة فى أوقات الذروة. 

 

وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من دراسة جميع التعديلات المقترحة وإعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير شبكة المحاور والطرق المرورية ومداخل ومخارج المحافظة من أجل تحقيق المزيد من السيولة المرورية وحركة المركبات وما تشهده مختلف قطاعات المحافظة من أعمال التطوير والتجميل،  ورفع الكفاءة تزامنا مع ما يجرى تنفيذه من المشروعات القومية على أرض المحافظة ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس والتى أوشكت على الانتهاء من تنفيذها وافتتاح البعض منها قريبا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يتابع مشروع إنشاء سوق السمك المتطور

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مرور الاسماعيليه

الطرق والنقل بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة