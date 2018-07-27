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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:31 م
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فيديو.. مستشفى وادى النيل ينقذ المرضى من قوائم الانتظار

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:25 م
فيديو.. مستشفى وادى النيل ينقذ المرضى من قوائم الانتظار مستشفى وادى النيل ينقذ المرضى من قوائم الانتظار
كتبت هدى زكريا
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فى إطار جهوده المبذولة لتطوير المنظومة الصحية والنهوض بها، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا عن مبادره هى الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار فى المستشفيات .

وبالفعل بدأت وزاره الصحة وتحت إشراف رئاسة الوزراء بإصدار التكليفات لتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل .

 

وكانت مستشفي وادى النيل من أوئل المستشفيات التى بادرت للمشاركة من باب التزامها بالمسئولية المجتمعية.

 

واستقبلت المستشفى خلال الأسبوع الماضى ما يقرب من 16 حالة عاجلة وحرجة وأجرت لهم عمليات جراحية ما بين زراعة القرنية والقوقعة والقلب المفتوح .

 

ومن المفترض أن يستقبل المستشفى خلال الأيام المقبلة عشرات المرضى من قوائم  انتظار التأمين الصحى.


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مستشفى وادى النيل

القضاء على قوائم الانتظار فى المستشفيات

الرئس السيسي

التأمين الصحى

وزارة الصحة




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